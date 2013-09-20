Дизайн раздела каталога

$500
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок239 просмотров
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Есть сайт уже готовый. Решили сделать раздел с каталогом товаров и оформлением заказа, для которого и требуется отрисовать дизайн в соответствии с фирменным стилем и стилем самого сайта.

10 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
tira_mi_su
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 часов назад
10 лет назад
$280
4 дня
Сотрудничеством очень доволен - все как просили, качественно и в срок. Буду надеяться, не последний совместный проект. Спасибо!
Отличный, надежный заказчик. Четко поставленная задача, вежливый и приятный в общении, всегда на связи, оплата моментальная. Спасибо за интересный проект! С радостью продолжу сотрудничество.
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