Требуется дизайнер, верстальщик

Необходимо изменить дизайн сайта. Редизайн существующего сайта, состоящего из 5 страниц. Страницы - Конакты, новости, галерея, о нас, главная. Русский и английский язык. Тематика- авиация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги. На периодические сдельные работы требуются дизайнер и верстальщик. Идеально, если в одном лице. В предложениях прошу указать: опыт, несколько ваших лучших работ, финансовые аппетиты (за одну работу: 2-3 варианта черновика, возможные правки, окончательная работа, верстка), условия работы, пожелания по организации труда.
Пожелания: опыт с 1С–Битрикс (необязательно, но будет плюсом), Bootstrap, JQ, блочная валидная верстка. Желание долгой и плодотворной работы приветствуется. Работа и оплата сдельные, расчет по каждому проекту свой.
Спасибо.
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