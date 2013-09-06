Требуется дизайнер, верстальщик

Здравствуйте, коллеги. На периодические сдельные работы требуются дизайнер и верстальщик. Идеально, если в одном лице. В предложениях прошу указать: опыт, несколько ваших лучших работ, финансовые аппетиты (за одну работу: 2-3 варианта черновика, возможные правки, окончательная работа, верстка), условия работы, пожелания по организации труда.

Пожелания: опыт с 1С–Битрикс (необязательно, но будет плюсом), Bootstrap, JQ, блочная валидная верстка. Желание долгой и плодотворной работы приветствуется. Работа и оплата сдельные, расчет по каждому проекту свой.

Спасибо.