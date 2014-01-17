Дизайн строительно сайта

Здравствуйте, коллеги!

Для выполнения регулярных заказов требуется хороший дизайнер с адекватными расценками. Объем заказов 5-8 дизайнов в месяц. Первый проект уже есть, описание ниже.

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Требуется дизайн строительной компании, главная+типовая внутренняя страница. Бриф прикладываю. Пример того что нравится: https://www.free-lance.ru/users/4mhs/viewproj.php?prjid=3842398 . Бюджет: 5000р (определен!). Более подробная информация в скайпе.

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Жду Ваших откликов. Спасибо!