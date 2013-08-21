Есть страница - http://lobanovo.ru/zhyilaya-nedvizhimost/stroyashhiesya-proektyi/korpus-10/vyibor-kvartiryi.html . На ней таблица с секциями, при нажатии на квадратик в определенной секции открывается всплывающее окно с планом квартиры и текстовым описанием, примерно как тут: http://lobanovo4.ru . В админке должна быть ...