Требуется разработка очень качественного логотипа. Есть понимание что хочется видеть в итоге, эскиз и подробный бриф. Вся информация в приложенном файле. Желательные сроки 3 дня. Связь голосом обязательна! При удачном выполнении проекта последует заказ ...
- Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Требуется написать тексты для 7 разделов этого сайта http://joomla.via-comp.ru Каждый текст должен быть около 500 знаков (2-3 абзаца). Общий объем не более 4000 знаков. Конкретных ключевых слов ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Разыскивается дизайнер для создания сайта клуба молодых инвалидов (только дизайн!). Подробное ТЗ, логотип и примеры того, что нравится прикреплены к проекту. Бюджет готовы обсудить, но примеры подобных работ обязательны! Оставляйте, пожалуйста, свои контакты. ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $140
Доброго времени суток, коллеги! Есть необходимость сделать редизайн вот этого сайта: http://www.yogapodolsk.ru Движок Wordpress. Необходимо перенести все тексты и сохранить ссылки. Обязательно корректное отображение на iOS и Android (не адаптивная верстка, а ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать и запрограммировать Landing Page. Сайт нужен на MODx Evo, из наворотов лишь несложный калькулятор. Оплата по факту, работу можете показывать на своем хостинге. Предложения от студий рассматриваться не будут. В откликах прошу сразу ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, коллеги! В достаточно короткие сроки необходимо разработать Landing Page на юридическую тематику с калькулятором. Все материалы и скриншоты дизайна прикладываю. Сайт нужен на MODx Evo. Ждем оценку. Пы.Сы. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Веб-студия приглашает к сотрудничеству высококлассного программиста. Обязанности: разработка сайтов по нашему дизайну (html-вёрстка+программинг). Поэтапная оплата. Заказы регулярные, сложность высокая. Навыки и умения: + HTML, MySQL, PHP, JavaScript/JQuery; ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Здравствуйте, коллеги! Для выполнения регулярных заказов требуется хороший дизайнер с адекватными расценками. Объем заказов 5-8 дизайнов в месяц. Первый проект уже есть, описание ниже. --------------- Требуется дизайн строительной компании, главная+типовая ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Требуется разработка ИМ на MODx Evo. Прикладываю скриншоты дизайна и полное ТЗ. Оплата поэтапная, сделали этап - получили деньги. Начать работу необходимо 28.08. Жду предложений по стоимости и ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть страница - http://lobanovo.ru/zhyilaya-nedvizhimost/stroyashhiesya-proektyi/korpus-10/vyibor-kvartiryi.html . На ней таблица с секциями, при нажатии на квадратик в определенной секции открывается всплывающее окно с планом квартиры и текстовым описанием, примерно как тут: http://lobanovo4.ru . В админке должна быть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
В команду приглашается опытный программист MODx (Evo или Revo без разницы). От вас: 1. Работа не менее 8 часов в сутки. 2. Наличие Skype и микрофона. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется изготовить эскиз кольца и 3D-модель для последующего изготовление в ювелирной мастерской. Предполагаемый материал – белое золото, или серебро. На кольце будет гравировка, возможно сделать небольшую вставку из камней. ...3D-графика3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется изготовить эскиз кольца для последующего изготовление в ювелирной мастерской. Предполагаемый материал – белое золото, или серебро. На кольце будет гравировка – надпись, снаружи и внутри кольца (как у царя Соломона☺). ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Здравствуйте, коллеги! Нам нужен баннер для газеты. формат 1/16 (62х43 мм). Подробнее о форматах можно посмотреть здесь: http://www.scherbinka-mo.ru/userdata/Prise_2013.pdf . Сама газета: http://www.scherbinka-mo.ru/userdata/23_2013.pdf В баннере использовать логотип и фирменные цвета. Текст объявления ...Баннеры16 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветсвую, Вас коллеги! Для разработки сайта портфолио требуется опытный программист работающий с CMS MODx. Ничего сложного нет, поэтому цену просьба не ломить. Основные требования и дизайн прикладываю. Предоплаты нет, возможна ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Интересует реализация проекта на CMS MODx. Скриншоты дизайна и примерное ТЗ прикладываю. Предложения от студий и команд не рассматриваются!Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт12 лет назад