ga2team

Артем ga2team

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Как заказывают - так и делаю! Это не показатель того что я умею...
Портфолио не заполнено всеми работами

=>> График работы : c 9:00 до 20:00 по Киеву

Суббота, Воскресенье - выходные

=>> Работаю без посредников

    - Индивидуальный подход к работе и к любому заказчику.

    - Работаю быстро и качественно, не называю сроки за которые не могу справиться!

» Сделаю быстро, при правильно поставленном ТЗ от заказчика.

---!!! ЗАКАЗЫ С БЮДЖЕТОМ выше 100$ =>> ПРЕДОПЛАТА 50% !!!---

Профессиональные умения:

Программирование - Html, Php, Java, Jquery, MySql, Flash

Работа с графикой - Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Flash

Работа с видео - Adobe AE, Vegas

Работа с 3D - 3D Max

Презентации - PP и Adobe Reader

© ga2team 2014

Отзывы заказчиков

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Аудио флеш баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
$200
10 баллов
11 лет назад
Сайт на Magento
CSSHTMLMagento
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
$200
9 баллов
11 лет назад
Скрипт палитры
Magento
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Меню для группы В_Контакте
Спасибо за работу!
Сотрудничество прошло успешно, заказ выполнен, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создать группу в контакте
Проект Артем сделал вовремя, и качественно. Все недочеты исправил быстро и понятно. Спасибо огромное, буду еще обращаться.
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17 отзывов
от $100
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