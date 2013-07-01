Как заказывают - так и делаю! Это не показатель того что я умею...

Портфолио не заполнено всеми работами

=>> График работы : c 9:00 до 20:00 по Киеву

Суббота, Воскресенье - выходные

=>> Работаю без посредников

- Индивидуальный подход к работе и к любому заказчику. - Работаю быстро и качественно, не называю сроки за которые не могу справиться!

» Сделаю быстро, при правильно поставленном ТЗ от заказчика.

---!!! ЗАКАЗЫ С БЮДЖЕТОМ выше 100$ =>> ПРЕДОПЛАТА 50% !!!---

Профессиональные умения:

Программирование - Html, Php, Java, Jquery, MySql, Flash Работа с графикой - Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Flash Работа с видео - Adobe AE, Vegas Работа с 3D - 3D Max Презентации - PP и Adobe Reader

© ga2team 2014