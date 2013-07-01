Как заказывают - так и делаю! Это не показатель того что я умею...
Портфолио не заполнено всеми работами
=>> График работы : c 9:00 до 20:00 по Киеву
Суббота, Воскресенье - выходные
=>> Работаю без посредников
- - Индивидуальный подход к работе и к любому заказчику.
- Работаю быстро и качественно, не называю сроки за которые не могу справиться!
---!!! ЗАКАЗЫ С БЮДЖЕТОМ выше 100$ =>> ПРЕДОПЛАТА 50% !!!---
Профессиональные умения:
Программирование - Html, Php, Java, Jquery, MySql, Flash
Работа с графикой - Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Flash
Работа с видео - Adobe AE, Vegas
Работа с 3D - 3D Max
Презентации - PP и Adobe Reader
© ga2team 2014
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
11 лет назад
CSSHTMLMagento
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
9 баллов
11 лет назад
Magento
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно, заказ выполнен, рекомендую к сотрудничеству!
$50
10 баллов
11 лет назад
Проект Артем сделал вовремя, и качественно. Все недочеты исправил быстро и понятно. Спасибо огромное, буду еще обращаться.
Дизайн сайтов
17 отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
16 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
5 отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга