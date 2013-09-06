Доработать существующий дизайн.

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Есть макеты в psd , есть недоверстанный сайт , есть идеи по внешнему виду сайта

Все это нужно собрать воедино и выдать макеты в psd (со всеми правками заказчика)

т.е. где-то поправить кнопки, где-то нарисовать новый блок и т.п.

ТРЕБОВАНИЯ

работа на субботу и воскресенье (7.09.13 – 8.09.13)

обязательно быть на связи все эти дни

10 лет назад
wizi
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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