Доработать существующий дизайн.

Есть макеты в psd , есть недоверстанный сайт , есть идеи по внешнему виду сайта

Все это нужно собрать воедино и выдать макеты в psd (со всеми правками заказчика)

т.е. где-то поправить кнопки, где-то нарисовать новый блок и т.п.

ТРЕБОВАНИЯ

работа на субботу и воскресенье (7.09.13 – 8.09.13)

обязательно быть на связи все эти дни