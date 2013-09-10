Сделать дизайн шапки блога

Добрый день! Имеется сайт vsewomens.ru Хотим сделать мобильную версию этого сайта. Нужен дизайн. Кто сможет сделать, оставляйте заявки здесь. Спасибо
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Нужно сделать дизайн шапки для блога "о наручных часах, стиле и моде". Лаконичный стильный дизайн на светлом фоне. Размер 940 на 100 пикс. Остальные данные по содержанию сообщу выбранному исполнителю.
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