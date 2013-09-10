Сделать дизайн шапки блога

Нужно разработать шаблон для сайта туристической тематики и настроить компонент К2 (каталог). Дизайн должен быть лаконичный, современный, не кричащий и выполнен в серо-бело-голубых тонах. В общем, чтобы не много графики, это все же будет каталог и хотелось ...