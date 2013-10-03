VladislavK

Нужно разработать логотип для сайта доставки еды на дом. Дизайн страниц сайта уже выполнен, т.о. общий стиль и цветовое решение уже есть. Логотип должен отражать суть бизнеса - вкусная еда с быстрой доставкой на дом. От ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Есть готовый дизайн в PSD-исходниках. Нужно сверстать дизайн и встроить его в CMS OpenCart. Потребуется небольшая доработка механизма оформления заказа - нужно убрать необходимость регистрации и ввода избыточных данных. Процедура заказа должна стать максимально простой: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для сайта доставки еды на дом. Дизайн страниц сайта уже выполнен, т.о. общий стиль и цветовое решение уже есть. Логотип должен отражать суть бизнеса - вкусная еда с быстрой доставкой на дом. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Нужно разработать дизайн сайта по доставке еды. Общая концепция дизайна сайта аналогична dodopizza.ru (светлый фон, размещение информации , элементов навигации и кнопок). Отличия от ДоДопицца указаны ниже. Условия работы: Поэтапная оплата без авансов. Показываете дизайн главной ...Завершен8 лет назад
Требуется сделать "под ключ" сайт интернет-магазина на бесплатном движке (OpenCart или Prestashop). Если сможете обосновать выбор другого движка - можно использовать и другой. Совместно уточняем существующее ТЗ. Далее нужно разработать дизайн, сверстать, натянуть на движок, доработать/настроить ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется грамотно решить проблему с отображением в магазине на Prestashop 1.5.6.2 ОДНОИМЕННЫХ категорий и подкатегорий. На сайте установлен модуль "Very Clean URLs". Корректно отображаются ЧПУ РАЗНОименных категорий и подкатегорий. Но для удобства навигации пользователей мы ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать автозапускающийся диск. Создать красивое меню автозапуска. Меню будет двухуровневым. И упаковать сами материалы диска в единый авторан. Пример меню в приложении. От Вас — опыт подобных работ. Жду предложений по цене и срокам.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по привлечению траффика. Нужно будет самостоятельно разрабатывать планы по эффективному привлечению траффика, давать задания исполнителям, контролировать процесс и составлять отчет по расходам. От вас портфолио и опыт работы. В предложении указывайте стоимость оклада за месяц работы, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать стильный дизайн для инфопродукта по бизнесу (изображение коробки с диском). Оформление должно быть в тему продукта, запоминающееся и привлекательное. Коробку с диском нужно красиво расположить, например, так: http://www.copy-paste-sell.ru/copy_paste_disk_2.jpg Текст: Константин Кудрявцев и Артём Бахтин представляют: Первые ...Баннеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно красиво и стильно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Выглядеть должно дорого, как в дорогом глянцевом журнале. Презентация должна быть на белом фоне, первая страница и последняя ("обложки") могут быть не на ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно стильно и презентабельно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Презентация должна быть на белом фоне, дизайн первой и последней страницы, сделать шапку и концевик на каждой странице. По ходу текста должны быть ...Завершен10 лет назад
Нужен спец по MovableType 5, который сможет подправить в шаблоне блога следующие вещи: 1. отображение шапки - поменять картинку шапки (картинка имеется) и высоту div'а в котором она отображается 2. поменять без изменения внешнего вида блога тег ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать 2 баннера для сайта наручных часов, демонстрирующих возможность приобретения подарочных сертификатов на покупку. На баннере будет сертификат (реальный, объемный, согнутый пополам), текст и довольный получатель сертификата (молодая улыбающаяся женщина - на первом варианте баннера, ...Баннеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн шапки для блога "о наручных часах, стиле и моде". Лаконичный стильный дизайн на светлом фоне. Размер 940 на 100 пикс. Остальные данные по содержанию сообщу выбранному исполнителю.Завершен10 лет назад
Ищу программиста на Flash и дизайнера-иллюстратора владеющего Flash для создания онлайн-игры. Жанр игры - кулинарная тема. Требуемый уровень исполнения и логика игры близки к такой игре: http://www.flashgames.ru/igra/kukhnia-sary-prianichnyi-domik.html Игра будет клиент-серверной. С сервера подгружаются исходные данные для ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно привлечь Живых участников в группу вконтакте с учетом таргетинга: город Казань + возраст старше 18 лет. Группа турагентства. Нужны реальные люди. Начнем с 1000 пользователей. При условии качественной работы, продолжим. От исполнителя — портфолио, стоимость по заданным ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для интернет-магазина требуется постоянный опытный ведущий рекламных кампаний в Директе и Adwords. Тематика - наручные часы. Кампании существуют, по ним есть статитистика. Видно какие из них более эффективны. Для начала нужно взять на поддержание (мониторинг, ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется удаленный помощник SEO-оптимизатора для постоянного сотрудничества. Обязанности : - составление ся для крупных проектов , от 1000 запросов - редактирование информации на сайте - поиск площадок по заданным параметрам - ведение учености (купленные ссылки, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно наложить логотип в перспективе на объемное изображение. Прилагаю саму картинку пакета, макет передней части пакета, грубый пример наложения. В результате должно выглядеть будто на пакете этот рисунок и надпись смотрятся как положено в 3D-перспективе и с учетом ...3D-графика11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
По заданному примеру содержимого визитки (приложенный файл Корел) сделать дизайн. Пример только для ориентира по СОДЕРЖАНИЮ, а не по оформлению. Дизайн нужен строгий (но не аскетичный) в светлых тонах, с использованием логотипа магазина. Можно использовать в ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад