VladislavK

Нужно наложить логотип в перспективе на объемное изображение. Прилагаю саму картинку пакета, макет передней части пакета, грубый пример наложения. В результате должно выглядеть будто на пакете этот рисунок и надпись смотрятся как положено в 3D-перспективе и с учетом ...