VladislavK

Владислав VladislavK

 
46 летРоссия/Казань
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$325
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать логотип для сайта

    Нужно разработать логотип для сайта доставки еды на дом. Дизайн страниц сайта уже выполнен, т.о. общий стиль и цветовое решение уже есть. Логотип должен отражать суть бизнеса - вкусная еда с быстрой доставкой на дом.  От ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Натянуть дизайн интернет-магазина на CMS OpenCart

    $300

    Есть готовый дизайн в PSD-исходниках. Нужно сверстать дизайн и встроить его в CMS OpenCart. Потребуется небольшая доработка механизма оформления заказа - нужно убрать необходимость регистрации и ввода избыточных данных. Процедура заказа должна стать максимально простой: ...

    OpenCartPrestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип для сайта доставки еды

    $50

    Нужно разработать логотип для сайта доставки еды на дом. Дизайн страниц сайта уже выполнен, т.о. общий стиль и цветовое решение уже есть. Логотип должен отражать суть бизнеса - вкусная еда с быстрой доставкой на дом.  ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать дизайн сайта пиццерии

    $300

    Нужно разработать дизайн сайта по доставке еды. Общая концепция дизайна сайта аналогична dodopizza.ru (светлый фон, размещение информации , элементов навигации и кнопок). Отличия от ДоДопицца указаны ниже. Условия работы: Поэтапная оплата без авансов. Показываете дизайн главной ...

    Дизайн сайтаPrestashop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка интернет-магазина доставки еды

    Требуется сделать "под ключ" сайт интернет-магазина на бесплатном движке (OpenCart или Prestashop). Если сможете обосновать выбор другого движка - можно использовать и другой. Совместно уточняем существующее ТЗ. Далее нужно разработать дизайн, сверстать, натянуть на движок, доработать/настроить ...

    OpenCartДизайн сайтаPrestashop
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить ЧПУ для подкатегорий магазина Prestashop

    Требуется грамотно решить проблему с отображением в магазине на Prestashop 1.5.6.2 ОДНОИМЕННЫХ категорий и подкатегорий. На сайте установлен модуль "Very Clean URLs". Корректно отображаются ЧПУ РАЗНОименных категорий и подкатегорий. Но для удобства навигации пользователей мы ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать автозапускающийся диск

    Необходимо сделать автозапускающийся диск. Создать красивое меню автозапуска. Меню будет двухуровневым. И упаковать сами материалы диска в единый авторан. Пример меню в приложении. От Вас — опыт подобных работ. Жду предложений по цене и срокам.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Траффик-менеджер

    Требуется специалист по привлечению траффика. Нужно будет самостоятельно разрабатывать планы по эффективному привлечению траффика, давать задания исполнителям, контролировать процесс и составлять отчет по расходам. От вас портфолио и опыт работы. В предложении указывайте стоимость оклада за месяц работы, ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн инфопродукта

    Нужно сделать стильный дизайн для инфопродукта по бизнесу (изображение коробки с диском). Оформление должно быть в тему продукта, запоминающееся и привлекательное. Коробку с диском нужно красиво расположить, например, так: http://www.copy-paste-sell.ru/copy_paste_disk_2.jpg Текст: Константин Кудрявцев и Артём Бахтин представляют: Первые ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн письма

    Нужно красиво и стильно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Выглядеть должно дорого, как в дорогом глянцевом журнале. Презентация должна быть на белом фоне, первая страница и последняя ("обложки") могут быть не на ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн письма

    Нужно стильно и презентабельно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Презентация должна быть на белом фоне, дизайн первой и последней страницы, сделать шапку и концевик на каждой странице. По ходу текста должны быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить шаблон блога на MovableType

    Нужен спец по MovableType 5, который сможет подправить в шаблоне блога следующие вещи: 1. отображение шапки - поменять картинку шапки (картинка имеется) и высоту div'а в котором она отображается 2. поменять без изменения внешнего вида блога тег ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать пару баннеров

    Нужно сделать 2 баннера для сайта наручных часов, демонстрирующих возможность приобретения подарочных сертификатов на покупку. На баннере будет сертификат (реальный, объемный, согнутый пополам), текст и довольный получатель сертификата (молодая улыбающаяся женщина - на первом варианте баннера, ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн шапки блога

    $50

    Нужно сделать дизайн шапки для блога "о наручных часах, стиле и моде". Лаконичный стильный дизайн на светлом фоне. Размер 940 на 100 пикс. Остальные данные по содержанию сообщу выбранному исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать игру на Flash

    Ищу программиста на Flash и дизайнера-иллюстратора владеющего Flash для создания онлайн-игры. Жанр игры - кулинарная тема. Требуемый уровень исполнения и логика игры близки к такой игре: http://www.flashgames.ru/igra/kukhnia-sary-prianichnyi-domik.html Игра будет клиент-серверной. С сервера подгружаются исходные данные для ...

    PHPMySQL
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привлечь живых участников в группу вконтакте

    Нужно привлечь Живых участников в группу вконтакте с учетом таргетинга: город Казань + возраст старше 18 лет. Группа турагентства. Нужны реальные люди. Начнем с 1000 пользователей. При условии качественной работы, продолжим. От исполнителя — портфолио, стоимость по заданным ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен опытный ведущий кампаний в Директе и Adwords

    Для интернет-магазина требуется постоянный опытный ведущий рекламных кампаний в Директе и Adwords. Тематика - наручные часы. Кампании существуют, по ним есть статитистика. Видно какие из них более эффективны. Для начала нужно взять на поддержание (мониторинг, ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощник SEO-оптимизатора

    Требуется удаленный помощник SEO-оптимизатора для постоянного сотрудничества. Обязанности : - составление ся для крупных проектов , от 1000 запросов - редактирование информации на сайте - поиск площадок по заданным параметрам - ведение учености (купленные ссылки, ...

    PHPHTML
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наложить логотип на объемное изображение

    Нужно наложить логотип в перспективе на объемное изображение. Прилагаю саму картинку пакета, макет передней части пакета, грубый пример наложения. В результате должно выглядеть будто на пакете этот рисунок и надпись смотрятся как положено в 3D-перспективе и с учетом ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн двусторонней визитки

    $50

    По заданному примеру содержимого визитки (приложенный файл Корел) сделать дизайн. Пример только для ориентира по СОДЕРЖАНИЮ, а не по оформлению. Дизайн нужен строгий (но не аскетичный) в светлых тонах, с использованием логотипа магазина. Можно использовать в ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Натянуть дизайн интернет-магазина на CMS OpenCart
Хороший заказчик. Все прошло гладко. Рекомендую.
Отличный программист. Выполнил работу созданию интернет-магазина быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
moreshka
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип для сайта
Очень рада сотрудничеству. Владислав очень надежный заказчик. Всегда на связи. Четкие требования. Своевременная оплата.
Хороший дизайнер. Старается выполнить все пожелания заказчика качественно и в срок. Спасибо, за работу.
Ответный отзыв
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип для сайта доставки еды
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, всегда на связи. Однозначно рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Профессиональный исполнитель. Терпеливо выслушивает все пожелания заказчика и старается их выполнить в лучшем виде. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
natasha_0912
Наталья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн сайта пиццерии
Понравилось работать с Владиславом! Задача поставлена четко и ясно, оплата моментальная, всегда на связи для уточнения деталей. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный дизайнер. Работа по дизайну сайта выполнена быстро и качественно. Большое спасибо!
Ответный отзыв
galmakovy
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Написать продающий текст
Отличный заказчик. Спасибо за работу. будем сотрудничать в дальнейшем.
Отличная работа!
Ответный отзыв