Разработка интернет-магазина доставки еды

Требуется сделать "под ключ" сайт интернет-магазина на бесплатном движке (OpenCart или Prestashop). Если сможете обосновать выбор другого движка - можно использовать и другой.

Совместно уточняем существующее ТЗ. Далее нужно разработать дизайн, сверстать, натянуть на движок, доработать/настроить сайт до соответствия ТЗ.

Краткое описание задачи:

1. Пример функциональности и концепции дизайна сайта - dodopizza.ru

2. Функциональные отличия от сайта ДоДоПицца:

Не требуется гео-таргетинг при входе на сайт и заказе (и все что с этим связано), т.к. регион охвата - пока один город. Адрес доставки указывается уже при оформлении заказа, после выбора товара в корзину.

Меню группируется по кухням: итальянская , японская, узбекская , кавказская, татарская + вкладка "Акционные

товары". Дизайн категорий меню подобно меню на сайте wok-n-roll.ru Вывод товаров на странице - не более 3-х колонок.

3. Уточнения по дизайну:

Адаптивный дизайн по ширине экрана.

Фон - белый. Основные цвета: оранжевый, зеленый, красный. Цвет текста: Тёмно-коричневый или черный /темно-серый.

Логотип разрабатывается отдельно и не входит в стоимость разработки сайта.

Телефон в шапке крупно, а код города мелко. Город - мельче чем телефон.

Шапка всегда остаётся видна сверху при прокрутке (также как и на ДоДо).

4. Уточнения по структуре и функционалу: