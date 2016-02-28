Разработка интернет-магазина доставки еды

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт20 заявок269 просмотров

Требуется сделать "под ключ" сайт интернет-магазина на бесплатном движке (OpenCart или Prestashop). Если сможете обосновать выбор другого движка - можно использовать и другой.

Совместно уточняем существующее ТЗ. Далее нужно разработать дизайн, сверстать, натянуть на движок, доработать/настроить сайт до соответствия ТЗ.

 Краткое описание задачи:

1. Пример функциональности и концепции дизайна сайта - dodopizza.ru

2. Функциональные отличия от сайта ДоДоПицца:

  • Не требуется гео-таргетинг при входе на сайт и заказе (и все что с этим связано), т.к. регион охвата

    - пока один город. Адрес доставки указывается уже при оформлении заказа,

    после выбора товара в корзину.

  • Меню группируется по кухням: итальянская , японская, узбекская , кавказская, татарская + вкладка "Акционные

    • товары". Дизайн категорий меню подобно меню на сайте wok-n-roll.ru

  • Вывод товаров на странице - не более 3-х колонок.

3. Уточнения по дизайну:

  • Адаптивный дизайн по ширине экрана.
  • Фон  - белый. Основные цвета: оранжевый, зеленый, красный. Цвет текста:  Тёмно-коричневый

    или черный /темно-серый.

  • Логотип разрабатывается отдельно и не входит в стоимость разработки сайта.
  • Телефон в шапке крупно, а код города мелко. Город - мельче чем телефон.
  • Шапка всегда остаётся видна сверху при прокрутке (также как и на ДоДо).

4. Уточнения по структуре и функционалу:

  • Меню группируется по кухням: итальянская , японская, узбекская , кавказская, татарская.
  • На выбор 2 варианта порции - пиццы 25см\35см (а не 3 как у додо). "Выбор теста" - не нужен.
  • Вход и регистрация на сайте для оформления заказа не нужны. В форме заказа только 3 поля: имя,

    телефон, адрес доставки. Для отсечения спама использовать простые для восприятия

    человека капчи.

  • У товара, при нажатии кнопки "Купить" появляются кнопки +/- для выбора количества штук.
  • Из текстовых информационных страниц - только страница Контакты.

OpencartPrestaShop
9 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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