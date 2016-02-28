Перенос сайта с Opencard Version 1.5.4.1 на 2.0 ТЗ во вложении
Разработка интернет-магазина доставки еды
Требуется сделать "под ключ" сайт интернет-магазина на бесплатном движке (OpenCart или Prestashop). Если сможете обосновать выбор другого движка - можно использовать и другой.
Совместно уточняем существующее ТЗ. Далее нужно разработать дизайн, сверстать, натянуть на движок, доработать/настроить сайт до соответствия ТЗ.
Краткое описание задачи:
1. Пример функциональности и концепции дизайна сайта - dodopizza.ru
2. Функциональные отличия от сайта ДоДоПицца:
- Не требуется гео-таргетинг при входе на сайт и заказе (и все что с этим связано), т.к. регион охвата
- пока один город. Адрес доставки указывается уже при оформлении заказа,
после выбора товара в корзину.
- Меню группируется по кухням: итальянская , японская, узбекская , кавказская, татарская + вкладка "Акционные
- Вывод товаров на странице - не более 3-х колонок.
товары". Дизайн категорий меню подобно меню на сайте wok-n-roll.ru
- Адаптивный дизайн по ширине экрана.
- Фон - белый. Основные цвета: оранжевый, зеленый, красный. Цвет текста: Тёмно-коричневый
или черный /темно-серый.
- Логотип разрабатывается отдельно и не входит в стоимость разработки сайта.
- Телефон в шапке крупно, а код города мелко. Город - мельче чем телефон.
- Шапка всегда остаётся видна сверху при прокрутке (также как и на ДоДо).
- Меню группируется по кухням: итальянская , японская, узбекская , кавказская, татарская.
- На выбор 2 варианта порции - пиццы 25см\35см (а не 3 как у додо). "Выбор теста" - не нужен.
- Вход и регистрация на сайте для оформления заказа не нужны. В форме заказа только 3 поля: имя,
телефон, адрес доставки. Для отсечения спама использовать простые для восприятия
человека капчи.
- У товара, при нажатии кнопки "Купить" появляются кнопки +/- для выбора количества штук.
- Из текстовых информационных страниц - только страница Контакты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо настроить выгрузку товаров (прайслиста) OpenCart 1.5.6.3 для hotline.ua и price.ua Срочно!Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен специалист, который сделает несложный интернет-магазин (относительно небольшое количество товарных позиций, БЕЗ подключения к платежным терминалам). Страницы интернет-магазина уже сверстаны. Но возможно нужно будет внести в ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Для внесения ряда правок необходим специалист, знакомый с данным продуктом. Жду заявок, ТЗ по запросу.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется программист на удаленную работу для участия в разработке Сервиса создания интернет-магазинов. Сервис уже запущен, требуется его улучшение, развитие, задачи разноплановые, в идеале требуется программист-универсал, способный решить как функциональную задачу, задачу по ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Cms Shop script 6 Нужно раскрыть субкатегории в категории - дописать код {if $category.subcategories} ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Имеется интернет-магазин изделий из кожи и меха на Drupal 7.41. При добавлении товара у каждого товара необходимо указывать размер. Если необходимо добавить модель шубы у которой есть ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Завершить натяжку верстки на Woocommerce, настроить Ajax фильтрацию, опции товара / прицепить платежную системуИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать упрощенную версию сайта http://westoil.ru Собираем на стандартной CMS-ке, с возможностью дальнейшего расширения. От WestOil оставляем: 1) Наверху строку с ссылками, на статическую информацию. Вроде "КОНТАКТЫ; РЕЖИМ РАБОТЫ; СХЕМА ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
На lamiora.ru нужно установить платежную систему free-kassa.ru, на сайте установлены следующие платежные модули PayPal, 2CO, CCBill, ChronoPay. Задача исполнителя взять выполнить все работы на lamiora.ru и прислать готовый модуль для переноса на другой сайт. Так как это сайт знакомств должен продаваться контент в ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад