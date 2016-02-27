Необходимо перенести существующий магазин на сиcтему opencart. Все подробности в личке.
Доработать магазин на Woocommerce
Завершить натяжку верстки на Woocommerce, настроить Ajax фильтрацию, опции товара / прицепить платежную систему
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