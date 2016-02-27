Нужно платежная система на сайт

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На lamiora.ru нужно установить платежную систему free-kassa.ru, на сайте установлены следующие платежные модули PayPal, 2CO, CCBill,  ChronoPay. Задача исполнителя взять выполнить все работы на lamiora.ru и прислать готовый модуль для переноса на другой сайт. Так как это сайт знакомств должен продаваться контент в монеты внутренняя валюта сайта а так же продажа премиум статуса пользователям.

9 лет назад
ApostalOnline
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9 лет назад

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