Необходимо перенести существующий магазин на сиcтему opencart. Все подробности в личке.
Создание сайта интернет-магазина авторских аксессуаров и обуви
Цель получить полностью работающий интернет-магазин за очень короткий срок (до 5 марта).
Предыдущими исполнителями были проделана не вполне добросовестная работа, и в итоге есть коряво работающий сайт на движке wordpress, если необходимо все ссылки для ознакомления будут предоставлены.
Дизайн сайта есть, файлы прикреплены к проекту.
Сам сайт представляет собой интернет-магазин аксессуаров, украшений, ремней, обуви, все работы авторские, сделано с любовью.
Хотелось бы узнать возможные варианты сотрудничества, размер бюджета, реальность выполнения сроков.
Заявки фрилансеров
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