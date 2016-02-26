Создание сайта интернет-магазина авторских аксессуаров и обуви

Цель получить полностью работающий интернет-магазин за очень короткий срок (до 5 марта).

Предыдущими исполнителями были проделана не вполне добросовестная работа, и в итоге есть коряво работающий сайт на движке wordpress, если необходимо все ссылки для ознакомления будут предоставлены.

Дизайн сайта есть, файлы прикреплены к проекту.

Сам сайт представляет собой интернет-магазин аксессуаров, украшений, ремней, обуви, все работы авторские, сделано с любовью.

Хотелось бы узнать возможные варианты сотрудничества, размер бюджета, реальность выполнения сроков.