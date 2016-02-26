Создание сайта интернет-магазина авторских аксессуаров и обуви

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок187 просмотров

Цель получить полностью работающий интернет-магазин за очень короткий срок (до 5 марта). 

Предыдущими исполнителями были проделана не вполне добросовестная работа, и в итоге есть коряво работающий сайт на движке wordpress, если необходимо все ссылки для ознакомления будут предоставлены. 

Дизайн сайта есть, файлы прикреплены к проекту.

Сам сайт представляет собой интернет-магазин аксессуаров, украшений, ремней, обуви, все работы авторские, сделано с любовью.

Хотелось бы узнать возможные варианты сотрудничества, размер бюджета, реальность выполнения сроков.

WordPress
9 лет назад
Sam1987
Самвел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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