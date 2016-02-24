Уж простите, не знаю как правильно это называется, нужно поменять цены на сайте, а для этого нужно выгрузить прайс и потом уже с измененными ценами его загрузить обратно. В самом функционале сайта(не уверенна, что правильно ...
Пересоздать действующий интернет-магазин
Требуется создать интернет магазин на современном мощном движке, или написать платформу под наши запросы.
Магазин ikea-vsem.ru
Доставка товаров из икеа по России
Что есть:
Платформа магазина Ecwid, работает как скрипт на сайте
минусы:
- медленная загрузка магазина (сервера в США)
- нет возможности редактировать заказ (используется самописная программа, заказы скачиваем через api)
- нет возможности использовать нужные формы документов, утвержденные в РФ (накладная, счет-фактура, акт и т.д. используем в программе)
- невозможно загрузить в автоматическом режиме более одной картинки на товар (35000 товаров)
- очень неудобная форма оформления заказа, без возможности произвольного добавления/удаления и редактирования полей
Используются различные правила зон доставки и способов доставки
Товары парсим с сайта ikea.ru с помощью Content Downloader
Минусы
- очень долго. уходит до двух дней на обновление каталога.
- много ручой работы в экселе по подготовке csv файла
- обновляем сайт в лучшем случае 1 раз в неделю (в результате имеем неадекватные цены и остатки товара).
Самописная програамма для учета заказов.
Загружаем заказы из эквид, редактируем их, изменяем статусы заказа и т.д.
- Программа для ПК, БД firebird, написана на delphi
- Не реализован учет расходов,
- Нет отчетов (все ведется в экселе)
Учет финансов (внутренние отчеты) идут в сложных эксель-таблицах, данные в которую вручную переносятся из программы.
Все данные кроме программ хранятся на яндекс-диске (наборные списки для экспедиторов, накладные в формате пдф, экспортированные из программы, эксел файлы с отчетами, прочие документы)
Что в итоге имеем:
Эквид - программа на ПК для работы с заказами - Эксель - Яндекс диск для хранения и обменов документами. Все это требуется реализовать в "едином пространстве"
Что требуется:
Нужна веб-панель управления адаптированная для ПК и планшетов, с разными интерфейсами для менеджеров, экспедиторов, руководителей.
- редактирование заказов,
- подготовка заказов в работу экспедиторам
- все необходимые печатные формы и отчеты
- модуль обновления каталога (парсинг сайта икеа) полный по запросу и частичный (обновление цен и остатков товаров любого открываемого заказа)
- мобильное приложение для Apple/Android (каталог товаров с возможностью сделать заказ)
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Нужен исполнитель, который сможет дотошно вникнуть в наши процессы, и в результате воссоздать магазин на современном гибком движке
Требуется технически упростить все процессы (тут непаханое поле, что нужно сделать)
Заявки фрилансеров
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