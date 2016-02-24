Пересоздать действующий интернет-магазин

Требуется создать интернет магазин на современном мощном движке, или написать платформу под наши запросы.

Магазин ikea-vsem.ru

Доставка товаров из икеа по России

Что есть:

Платформа магазина Ecwid, работает как скрипт на сайте

минусы:

- медленная загрузка магазина (сервера в США)

- нет возможности редактировать заказ (используется самописная программа, заказы скачиваем через api)

- нет возможности использовать нужные формы документов, утвержденные в РФ (накладная, счет-фактура, акт и т.д. используем в программе)

- невозможно загрузить в автоматическом режиме более одной картинки на товар (35000 товаров)

- очень неудобная форма оформления заказа, без возможности произвольного добавления/удаления и редактирования полей

Используются различные правила зон доставки и способов доставки

Товары парсим с сайта ikea.ru с помощью Content Downloader

Минусы

- очень долго. уходит до двух дней на обновление каталога.

- много ручой работы в экселе по подготовке csv файла

- обновляем сайт в лучшем случае 1 раз в неделю (в результате имеем неадекватные цены и остатки товара).

Самописная програамма для учета заказов.

Загружаем заказы из эквид, редактируем их, изменяем статусы заказа и т.д.

- Программа для ПК, БД firebird, написана на delphi

- Не реализован учет расходов,

- Нет отчетов (все ведется в экселе)

Учет финансов (внутренние отчеты) идут в сложных эксель-таблицах, данные в которую вручную переносятся из программы.

Все данные кроме программ хранятся на яндекс-диске (наборные списки для экспедиторов, накладные в формате пдф, экспортированные из программы, эксел файлы с отчетами, прочие документы)

Что в итоге имеем:

Эквид - программа на ПК для работы с заказами - Эксель - Яндекс диск для хранения и обменов документами. Все это требуется реализовать в "едином пространстве"

Что требуется:

Нужна веб-панель управления адаптированная для ПК и планшетов, с разными интерфейсами для менеджеров, экспедиторов, руководителей.

- редактирование заказов,

- подготовка заказов в работу экспедиторам

- все необходимые печатные формы и отчеты

- модуль обновления каталога (парсинг сайта икеа) полный по запросу и частичный (обновление цен и остатков товаров любого открываемого заказа)

- мобильное приложение для Apple/Android (каталог товаров с возможностью сделать заказ)

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Нужен исполнитель, который сможет дотошно вникнуть в наши процессы, и в результате воссоздать магазин на современном гибком движке

Требуется технически упростить все процессы (тут непаханое поле, что нужно сделать)