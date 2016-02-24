Есть установленная Magento 2.0 но мы не поняли как настроить его, а именно: - настройка фильтр товаров- настройка атрибутов для группы товаров- настройка перевода с англ на русский, начать на пару товаров и категориях ...
Сделать выгрузку/загрузку прайса с интернет магазина
Уж простите, не знаю как правильно это называется, нужно поменять цены на сайте, а для этого нужно выгрузить прайс и потом уже с измененными ценами его загрузить обратно. В самом функционале сайта(не уверенна, что правильно это назвала) такой функции нет, раньше делали только таким образом.
В заявке просьба указывать сроки и цены.
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