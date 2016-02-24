Сделать выгрузку/загрузку прайса с интернет магазина

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Закрыт25 заявок291 просмотр

Уж простите, не знаю как правильно это называется, нужно поменять цены на сайте, а для этого нужно выгрузить прайс и потом уже с измененными ценами его загрузить обратно. В самом функционале сайта(не уверенна, что правильно это назвала) такой функции нет, раньше делали только таким образом.

В заявке просьба указывать сроки и цены.

7 лет назад
tatashka2008
Наталья 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

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