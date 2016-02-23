Бюджетный интернет-магазин

Ищем грамотного спеца для создания простейшего регионального интернет-магазина где-то с 20 товарными позициями. С нас весь копирайтинг и контент и, естественно, оплата. С Вас предложение по цмске, консультации по дальнейшей с ней работе, цена и при условии выбора Вас - исполнение. Критерии выбора кандидата: тот, кто предлагает наиболее разумное и простое решение без лишнего гемора (работа по УСН, НДС отсутствует, нужен минимальный функционал по добавлению товаров, редактированию цены и простой интеграцией с платежными системами и получении заказов).

Предлагаете свои идеи по реализации и цену, которую возьмёте за реализацию+консультацию по дальнейшей эксплуатации