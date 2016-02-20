Разработка интернет магазина на ImageCMS SHOP

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Закрыт3 заявки229 просмотров

Требуется поднять интернет магазин на IMAGECMS  перенести данные (товары, заказы, пользователей) Bitrix настроить синхронизацию данных с 1C

Только с опытом ImageCMS и с положительными отзывами.

9 лет назад
3499991
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров