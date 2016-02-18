Адаптация дизайна к WooCommerce

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Добрый день, уважаемый коллеги!

Задача заключается в адаптации нового дизайна к WooCommerce и привязка его к сайту на WordPress.

Подробности (ТЗ) вышлю заинтересованным.

Спасибо.

С уважением,

Александр

WooCommerceWordPress
9 лет назад
alex-crimea
Александр 
61 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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