Здравствуйте! Необходимо разработать максимально автоматизированный интернет-магазин по функционалу схожий с магазином Wildberries.ru Все внутренности также автоматизируем. Прошу в предложении указать: 1. Цену 2. Срок (прошу заявить адекватный для ...
Адаптация дизайна к WooCommerce
Добрый день, уважаемый коллеги!
Задача заключается в адаптации нового дизайна к WooCommerce и привязка его к сайту на WordPress.
Подробности (ТЗ) вышлю заинтересованным.
Спасибо.
С уважением,
Александр
Заявки фрилансеров
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