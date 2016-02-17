Интернет-магазин "под ключ"

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Закрыт14 заявок199 просмотров

Здравствуйте.

Нужен интернет-магазин + наполнение. Тематика - caнтеxника, мeбeль для вaннoй.

Наполнение по принципу - вот вам прайс - наполняйте.

Я лишь ищу исполнителя. Далее всё общение с заказчиком напрямую без какого-либо посредничества с моей стороны.

Заказчику важна связь по телефону (зачем - хз).

В сайтах понимает мало. Задача, скорее всего, будет поставлена по принципу "хочу такой же магазин по функционалу".

Прошу указывать ориентировочную цену (по ней и будет выбран исполнитель) и скайп для связи.

Спасибо.

P.S. никаких % со сделки не беру. Просто помогаю хорошему человеку найти исполнителя. Нашла и самоустранилась.

9 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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