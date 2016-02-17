Доработка ИМ и последующая поддержка.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок176 просмотров

Есть созданный интернет магазин.  Готовность 90 %, необходимо доделать остальные 10%, которые необходимы для полноценного старта проекта. Нужен программист со знанием  symfony2 + doctrine2.  Проект не пятиминутный,  после старта потребуется дальнейшая разработка новых функции магазина. Оплата по договорённости, по этапная по мере выполнения пунктов ТЗ.

9 лет назад
cosmozon
51 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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