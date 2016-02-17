Здравствуйте! Необходимо разработать максимально автоматизированный интернет-магазин по функционалу схожий с магазином Wildberries.ru Все внутренности также автоматизируем. Прошу в предложении указать: 1. Цену 2. Срок (прошу заявить адекватный для ...
Доработка ИМ и последующая поддержка.
Есть созданный интернет магазин. Готовность 90 %, необходимо доделать остальные 10%, которые необходимы для полноценного старта проекта. Нужен программист со знанием symfony2 + doctrine2. Проект не пятиминутный, после старта потребуется дальнейшая разработка новых функции магазина. Оплата по договорённости, по этапная по мере выполнения пунктов ТЗ.
Заявки фрилансеров
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