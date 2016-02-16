Создание интернет магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок221 просмотр

Нужен творческий человек для создания интернет магазина одежды по аналогу с китайского сайта. А также интересует дальнейшие сотрудничество по рекламе и продвижение. 

9 лет назад
Nastia111
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров