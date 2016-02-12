Здравствуйте! Необходимо сделать несколько не простых модулей для интернет-магазина одежды на данной CMS. Детально задачу изложу при контакте.
Разработать сайт интернет -магазина, либо лендинг
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом не начал завышать цены. Нужен бюджетный вариант. Движок modx. либо любой другой.
Сроки и стоимость проекта?
Отрегулировать (подогнать) формат сайта под все устройства(включая мобильный, планшет и тд).
Обязательно кроссбраузерно (На всех популярных браузерах типа: гугл хром, яндекс браузер, мозилла файрфокс, интернет эксплорер, эдж, опера
Заявки фрилансеров
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