Разработать сайт интернет -магазина, либо лендинг

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом не начал завышать цены. Нужен бюджетный вариант. Движок modx. либо любой другой.

Сроки и стоимость проекта?

Отрегулировать (подогнать) формат сайта под все устройства(включая мобильный, планшет и тд).

Обязательно кроссбраузерно (На всех популярных браузерах типа: гугл хром, яндекс браузер, мозилла файрфокс, интернет эксплорер, эдж, опера