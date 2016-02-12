Разработать сайт интернет -магазина, либо лендинг

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Закрыт81 заявка609 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом не начал завышать цены. Нужен бюджетный вариант.  Движок modx.  либо любой другой. 

Сроки и стоимость проекта?

Отрегулировать (подогнать) формат сайта под все устройства(включая мобильный, планшет и тд).

Обязательно кроссбраузерно (На всех популярных браузерах типа: гугл хром, яндекс браузер, мозилла файрфокс, интернет эксплорер, эдж, опера

MODX
7 лет назад
viktoria_2016
Виктория 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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