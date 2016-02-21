viktoria_2016

Спасибо Виктории за столь интересный заказ. Приятный заказчик, чёткая постановка ТЗ, полное понимание того что должно быть на выходе. Весь дополнительный материал предоставлялся вовремя, оплата моментальная. Рекомендую как адекватного и порядочного заказчика с которым приятно иметь дело на все 150%!!!