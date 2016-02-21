viktoria_2016

Необходимо макет каталога из 12стр перевести в кривые для типографии. Все требования указаны в файле.
- Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом ...Интернет-магазины81 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать наклейку на коробку для шоколадных конфет и шоколада, название BeneFit размер стикера: 100*100 ,необходимы наклейки с разными названиями шоколадных изделий. На наклейке разместить шрифт вертикально.,т.е. 110 высота, ширина-60мм. Наклейка будет на коробке светло- коричневого ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать план дизайн-интерьера чайного магазина (должна быть красивая реалистичная картинка)(размера 3м*5м прямоугольной формы) в разрезе (т.е. внутри показать интерьер будущего магазина и лицевую сторону, т.е. витрины магазина, включая вывеску. Магазин нах-ся внутри ТЦ. ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать наклейку на крафт-пакет, чайная компания: Tea station. размер стикера: 110*60 ,необходимы наклейки с разными названиями чайных коллекции. На наклейке разместить шрифт вертикально.,т.е. 110 высота, ширина-60мм. Наклейка будет на крафт-пакете коричневого цвета. А также в дальнейшем на ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт8 лет назад