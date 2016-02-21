viktoria_2016

Виктория Шалаева viktoria_2016

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$32
6 баллов
7 лет назад
Дизайн-макет наклейки(стикера) для размещения на коробочке с шоколадом
Спасибо большое за проект - оплата во время и без задержек! Рекомендую к сотрудничеству!
С Анной было приятно работать, качественно, быстро. Все задуманное получилось.
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iblis666
Валерий 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайн-проекта интерьера (визуализации )чайного магазина
Спасибо Виктории за столь интересный заказ. Приятный заказчик, чёткая постановка ТЗ, полное понимание того что должно быть на выходе. Весь дополнительный материал предоставлялся вовремя, оплата моментальная. Рекомендую как адекватного и порядочного заказчика с которым приятно иметь дело на все 150%!!!
В свою очередь, хочу поблагодарить Валерия за интересное и продуктивное сотрудничество! С такими людьми очень приятно иметь дело. Мое задание буквально понял с полу слова, все выполнил в срок, коммуникация по правкам отличная. Действительно профессионал своего дела. Я - рекомендую!!!!
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