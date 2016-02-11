Здравствуйте! Необходимо сделать несколько не простых модулей для интернет-магазина одежды на данной CMS. Детально задачу изложу при контакте.
Доделать магазин на битриксе
Необходимо доделать интернет магазин
без аванса
Более подробно можем обсудить голосом с кандидатами
тз во вложении, просьба отвечать по существу
Заявки фрилансеров
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