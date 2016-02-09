Интернет-магазин

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Закрыт19 заявок239 просмотров

Нужно сделать интернет-магазин. 

Из требований - админка на французском языке.

Предложите расценки и варианты доп-функционала, который бывает обычно в интернет-магазинах

9 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

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Нет заявок фрилансеров