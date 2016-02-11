Интернет магазин детской одежды

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Закрыт22 заявки340 просмотров

Доброго времени суток. Необходимо создать интернет магазин. Есть домен. нужно перенести на подобранный хостинг. Дизайн яркий/детский. Платформа обсуждается, но простая в управлении. Наполнение не нужно. Наполним сами. Портфолио приветствуется. Бюджет минимален.  

9 лет назад
cap4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров