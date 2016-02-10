Нужно сделать интернет-магазин. Из требований - админка на французском языке. Предложите расценки и варианты доп-функционала, который бывает обычно в интернет-магазинах
Создать интернет-магазин бытовой техники
Надо создать интернет-магазин бытовой техники. Систему управления
интернет-магазином можете предложить сами.
Дизайн должен быть в светлых томах.
Все подробности и описание разделов сайта с определёнными требованиями к проекту,
в прилагаемом файле.
Заявки фрилансеров
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