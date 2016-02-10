Создать интернет-магазин бытовой техники

1. Продублировать (скопировать) интернет-магазин системы видеонаблюдение www.telecamera.ru/ с некоторыми изменениями. 2. Каждый блок продуман подскажу с каких сайтов можно брать. Придумывать ничего не надо. 3. Укажите на какой платформе будете разрабатывать и кейсы на этой ...