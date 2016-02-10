Создать интернет-магазин бытовой техники

$8
  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок256 просмотров

Надо создать интернет-магазин бытовой техники. Систему управления 

интернет-магазином можете предложить сами.

Дизайн должен быть в светлых томах. 

Все подробности и описание разделов сайта с определёнными требованиями  к проекту,

в прилагаемом файле.

9 лет назад
FashionEmpire
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров