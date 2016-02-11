Добрый день, Необходимо создать сайт интернет-магазина зоотоваров, по примеру http://unizoo.ru/. Пожалуйста, присылайте ваши предложения. С уважением, Елизавета
Разработка модулей Prestashop
Здравствуйте!
Необходимо сделать несколько не простых модулей для интернет-магазина одежды на данной CMS.
Детально задачу изложу при контакте.
Заявки фрилансеров
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