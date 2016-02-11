Разработка модулей Prestashop

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Закрыт3 заявки226 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сделать несколько не простых модулей для интернет-магазина одежды на данной CMS. 

Детально задачу изложу при контакте.

PrestaShop
9 лет назад
kosgtx
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров