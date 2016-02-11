Дизайн + верстка + настройка ИМ на Opencart 2 (По готовому шаблону)

Требуется внести изменения в дизайн и функционал готового шаблона. Проработать дизайн нескольких страниц: что-то убрать, что-то добавить, ничего кардинального. Подобрать тематические картинки для баннеров и обозначений категорий. Доработать имеющийся логотип. Дизайн пары всплывающих окон. Кардинальных изменений потребует только оформление заказа и корзина, здесь нужно будет программировать. Установить пару модулей: быстрый заказ и на корзину. Настроить что бы все работало правильно.

Опыт работы с Opencart 2 обязателен!

Срок 10 дней, но работы необходимо начать в ближайшее время, т.к. переезд связан обвалом старой версии сайта.

Подробное ТЗ на дизайн в приложении. Функционал и необходимые настройки вытекают из ТЗ на дизайн.