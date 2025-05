Программист по Opencart

Доброго!

Есть интернет магазин на Opencart http://kupimatras.by/ , периодически возникает необходимость во внесении корректировок и исправлении ошибок. Сейчас на сайте слетела отправка информации о заказе на почту заказчика. + вылазит ошибка PHP Fatal error: Class 'Loader' not found in /home/kupim657/domains/kupimatras.by/public_html/index.php on line 35

На текущий момент напишите, за сколько поправите баги.

Заранее спасибо!