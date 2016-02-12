ИМ отопительного оборудования

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Закрыт14 заявок204 просмотра

Необходимо создать интернет-магазин отопительного оборудования на OpenCart. Имею общее представление, чего хотелось бы, конкретики жду от профессионалов

Opencart
9 лет назад
GRIFINDG
Дмитрий 
51 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$300
15 дней

Заявки фрилансеров

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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