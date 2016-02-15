Интернет магазин на Opencart или Bitrix

  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок268 просмотров

Нужно создать интернет магазин по системам безопасности на подобии этих примеров http://www.bezpeka-shop.com/ или http://xn--80adgeboqrpy5j.com.ua/ 

С индивидуальным дизайном или же помочь подобрать стоящий из доступных.

Более точное ТЗ будем обсуждать конкретно с исполнителем.

Opencart
9 лет назад
fredna7697
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров