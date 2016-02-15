Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом ...
Интернет магазин на Opencart или Bitrix
Нужно создать интернет магазин по системам безопасности на подобии этих примеров http://www.bezpeka-shop.com/ или http://xn--80adgeboqrpy5j.com.ua/
С индивидуальным дизайном или же помочь подобрать стоящий из доступных.
Более точное ТЗ будем обсуждать конкретно с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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