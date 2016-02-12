Помощь в настройке магазина загружаемых товаров WooCommerce

Есть магазин по продаже загружаемых файлов. Нужно чтобы с одной страницы можно было продавать несколько файлов - Вариативный товар. В принципе он настраивается - скриншот http://savepic.org/8245693.jpg Но при этом пропадает кнопка "Корзина", или цена стоит 50-100 р. без возможности сразу выбрать один из вариантов.

Нужна помощь в настройке добавления и отображения такого вариативного товара.