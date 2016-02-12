Изгот-ие интернет маг. для продажи прессов по выдавл. сырод-ых масел.

Здравствуйте!

Скорее всего это будет сайт одностраничкик, на котором будут продаваться целеком данный пресс, и отдельно дубовые цилиндры разных размеров, а также деревянные дубовые подставки-основания для них, а также некоторые виды сырых масел, выжатых с помощью данного пресса. Будет приведена инструкция как пользоваться данным прессом, и его габариты.

Предпологаеться, что данная продукция будет уходить по всем регионам РФ, Белоруссии, стран таможенного и евразийского союза. В месяц таких прессов, я смогу делать для начала 20 шт., а там будет видно. Данный пресс испытан и работает безотказно, нечему ломаться. Вместо гидромеханизма, установлен домкрат бутылочный гидравлический, который приполомке можно отремонтировать или заменить. Тоннаж домкрата устанавливаеться в зависимости от величины бочонка.

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Жду ваших предложений и рекомендаций