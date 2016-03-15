perfill

Александр Перфильев perfill

 
38 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$24
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lamapaluzaaa
Вячеслав 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
3 банера в одном стиле для Онлайн радио
Все круто
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$9
10 баллов
5 лет назад
3 банера в одном стиле для Онлайн радио
Все хорошо. Был рад сотрудничеству.
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создать картинку заставку для апки на Андроид и Айфон
Все хорошо
Хорошая работа! Все в срок!
Ответный отзыв
webkabanov
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для бренда
Отличный заказчик, быстрая оплата, вежливое общение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Все понравилось, приятно было работать
Ответный отзыв
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
17 часов назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для бренда
Спасибо за сотрудничество! Хорошая постановка задачи, быстрая оплата, хорошее общение. С Вами было очень приятно работать.
Очень доволен результатом, было все качественно и быстро. Буду обращаться еще.
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