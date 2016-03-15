Сайт 365daily.one нужна оригинальная фав иконка. На ней должно быть написано 365.
- Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать 3 банера в одном стиле для Онлайн радио. Что бы закрыть действующие 3 ярлыка. [url=https://365daily.one/]https://365daily.one/[/url] Один для google play, другой на appstore и третий для слушатьонлайн. 365daily.one. Все баннеры должны бытьв одном стиле. Размер банеров можете замерить ...Шрифты2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Создать картинку-заставку для апки на Андроид и Айфон под онлайн радиостанцию. Лого уже имеется. Тех-задание с подробным описанием вышлю!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
[b]Нужно создать лого для вебсайта а также картинку-заставку для апки на телефон, представляющею мою радиостанцию. [/b]Пример вот на этом сайте https://www.vesti.la/radio/Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Требуется создать логотип для онлайн радиостанции и придумать картинку-заставку для апки на телефон. Название уже готово.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт5 лет назад
Ключивые слова и фотографии и видео будут предоставленыНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Текст должен быть на английском языке и не менее 300 слов. Пример того что я хочу что ожидаю могу скинуть! Так же я скину ключевые слова.Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Игрушка высокотехнологичная, развивает творческие способности у детей и подростков. Стоимость игрушки от 25-40$. Игрушка в трех цветовых вариациях.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Смотри тех заданиеЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Скорее всего это будет сайт одностраничкик, на котором будут продаваться целеком данный пресс, и отдельно дубовые цилиндры разных размеров, а также деревянные дубовые подставки-основания для них, а также некоторые виды сырых масел, выжатых с помощью ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт8 лет назад