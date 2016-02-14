Сортировка товаров в Virtuemart 2 в категории с учетом курсов валют

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка188 просмотров

При использовании нескольких валют для разных товаров не учитывается обменный курс валюты при сортировке товара по цене.  

Пример:   

Товар 1 – цена 100 у.е, окончательная цена = 4500 руб.   

Товар 2 – цена 300 руб., окончательная цена 300 руб.  

При сортировке по цене: товар 1

9 лет назад
suncho25
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров