Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом ...
Настройка редиректа в магазине WooCommerce
Дано:
Есть сайт-блог по продаже контрольных и курсовых site.ru
Создаётся магазин (пока на поддомене) new.site.ru
В дальнейшем будет переносится на основной домен
На новом сайте создаётся интернет магазин на основе плагина WooCommerce.
Часть блоговых записей переконвертировано в товары. В связи с этим
произошла смена ЧПУ
Как было:
http://site.ru/diplom/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/
http://site.ru/kontrolnaya/1844/
http://site.ru/referat/referat-na-temu-magnetizm/
И новостные статьи и разное:
http://site.ru/novosti/s-dnem-rossii/
http://site.ru/poleznyj-soft-i-stati/onlajn-servis-konvertacii-lyubyx-formatov-v-tekst/
Как теперь на переделанном сайте
http://new.site.ru/shop/diplom/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/
http://new.site.ru/shop/referat/referat-na-temu-magnetizm/
Т.е. в урл товаров появился дополнительный уровень вложенности /shop/
Но новостные и разные остались блоговыми записями с тем же ЧПУ:
http://new.site.ru/novosti/s-dnem-rossii/
http://new.site.ru/poleznyj-soft-i-stati/onlajn-servis-konvertacii-lyubyx-formatov-v-tekst/
Задание:
Настроить редиректы любыми способами, чтобы переиндексировались статьи.
Также необходимо настроить редиректы с рубрик
Было:
http://site.ru/category/kontrolnaya/
Стало
http://new.site.ru/product-category/kontrolnaya/
И с меток:
http://site.ru/tag/avtomobili/
http://new.site.ru/product-tag/avtomobili/
Возможные путь решения, которые вижу:
Учитывая, что блоговых категорий всего 2 и они известны /novosti/ /poleznyj-soft-i-stati/ прописать редиректы в Htaccess (или плагин? Какой?), чтобы на блоговые
записи ссылки так и остались, а на товары в урл дописывалось бы /shop/
Т.е. если человек из поисковика заходит по ссылке вида http://site.ru/referat/referat-na-temu-magnetizm/ то его редиректит на http://site.ru/shop/referat/referat-na-temu-magnetizm/
Путь второй
- Прямо сейчас сделать ЧПУ на старом сайте без категории в УРЛ:
http://site.ru/ 1844/
Дать месяц поисковикам переиндексировать сайт, чтобы все страницы были доступны по новому адресу.
На новом сайте new.site.ru убрать категории из урла в товарах:
http://new.site.ru/shop/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/
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