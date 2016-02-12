Настройка редиректа в магазине WooCommerce

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Закрытнет заявок166 просмотров

Дано:

Есть сайт-блог по продаже контрольных и курсовых site.ru

Создаётся магазин (пока на поддомене) new.site.ru

В дальнейшем будет переносится на основной домен

На новом сайте создаётся интернет магазин на основе плагина WooCommerce.

Часть блоговых записей переконвертировано в товары. В связи с этим

произошла смена ЧПУ

Как было:

http://site.ru/diplom/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

http://site.ru/kontrolnaya/1844/

http://site.ru/referat/referat-na-temu-magnetizm/

И новостные статьи и разное:

http://site.ru/novosti/s-dnem-rossii/

http://site.ru/poleznyj-soft-i-stati/onlajn-servis-konvertacii-lyubyx-formatov-v-tekst/

 

 

Как теперь на переделанном сайте

http://new.site.ru/shop/diplom/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

http://new.site.ru/shop/referat/referat-na-temu-magnetizm/

Т.е. в урл товаров появился дополнительный уровень вложенности /shop/

Но новостные и разные остались блоговыми записями с тем же ЧПУ:

http://new.site.ru/novosti/s-dnem-rossii/

http://new.site.ru/poleznyj-soft-i-stati/onlajn-servis-konvertacii-lyubyx-formatov-v-tekst/

Задание:

Настроить редиректы любыми способами, чтобы переиндексировались статьи.

Также необходимо настроить редиректы с рубрик

Было:

http://site.ru/category/kontrolnaya/

Стало

http://new.site.ru/product-category/kontrolnaya/

И с меток:

http://site.ru/tag/avtomobili/

http://new.site.ru/product-tag/avtomobili/

Возможные путь решения, которые вижу:

Учитывая, что блоговых категорий всего 2 и они известны /novosti/ /poleznyj-soft-i-stati/ прописать редиректы в Htaccess (или плагин? Какой?), чтобы на блоговые

записи ссылки так и остались, а на товары в урл дописывалось бы /shop/

Т.е. если человек из поисковика заходит по ссылке вида http://site.ru/referat/referat-na-temu-magnetizm/ то его редиректит на http://site.ru/shop/referat/referat-na-temu-magnetizm/

Путь второй

  • Прямо сейчас сделать ЧПУ на старом сайте без категории в УРЛ:
http://site.ru/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

http://site.ru/ 1844/

Дать месяц поисковикам переиндексировать сайт, чтобы все страницы были доступны по новому адресу.

На новом сайте new.site.ru убрать категории из урла в товарах:

http://new.site.ru/shop/udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

WooCommerce
9 лет назад
Kalinsky_Eugen
Евгений 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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