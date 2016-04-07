Доработка сайта, добавление функционала интернет магазина.

Есть магазин по продаже загружаемых файлов. Нужно чтобы с одной страницы можно было продавать несколько файлов - Вариативный товар. В принципе он настраивается - скриншот http://savepic.org/8245693.jpg Но при этом пропадает кнопка "Корзина", или цена стоит ...