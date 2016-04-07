Доработка сайта, добавление функционала интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки237 просмотров

Необходимо добавить функционал интернет магазина к уже работающему сайту. 

Сайт работает на самописной CMS. Или мы дорабатываем ее или вешаем сайт на новую систему управления. 

Рассмотрим варианты. 

Описание функционала в приложенном файле.

9 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$340
10 дней
Проект выполнен, все довольны.
Проект закрыли.

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад