Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать лендинг (со сбором информации клиентов и сбора заказов), либо простенький интернет-магазин шоколада ручной работы. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом ...
Развитие сайта на OpenCart 2
Во первых требуется не только серьезная разработка интеграций и функционала, но и текущая поддержка на уровне прикрутить кнопочку, добавить поле в отчет, в письмо и т.д.
Интернет-магазин blanknote.com.ua, заказчик в Киеве.
Сайт на OpenCart 2
1. Интеграция с системой МойСклад(МС) доделать, сейчас есть выгрузка заказов из OpenCart, надо сделать обновление остатков и цен из МС в ОпенКарт.
2. Доделать или переделать корзину - зависимость полей друг от друга, интеграция с Новой Почтой и др. подобные штуки
3. Добавление регистрации пользователей
4. Добавление функционала по особым условиям для лояльных клиентов
И многое другое )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины81 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен opencart программер хорошего уровня, для создания магазина. Умение дорабатывать/писать с нуля модули, дорабатывать админку, фильтры и т.д. ТЗ 1.оптимизировать(либо доработать модуль total import pro, либо написать свой) импорт файлов csv 2. ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
При использовании нескольких валют для разных товаров не учитывается обменный курс валюты при сортировке товара по цене. Пример: Товар 1 – цена 100 у.е, окончательная цена = 4500 руб. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Дано: Есть сайт-блог по продаже контрольных и курсовых site.ru Создаётся магазин (пока на поддомене) new.site.ru В дальнейшем будет переносится на основной домен На новом сайте создаётся интернет магазин на основе плагина ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть магазин по продаже загружаемых файлов. Нужно чтобы с одной страницы можно было продавать несколько файлов - Вариативный товар. В принципе он настраивается - скриншот http://savepic.org/8245693.jpg Но при этом пропадает кнопка "Корзина", или цена стоит ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Скорее всего это будет сайт одностраничкик, на котором будут продаваться целеком данный пресс, и отдельно дубовые цилиндры разных размеров, а также деревянные дубовые подставки-основания для них, а также некоторые виды сырых масел, выжатых ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин отопительного оборудования на OpenCart. Имею общее представление, чего хотелось бы, конкретики жду от профессионаловИнтернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется перенести сайт интернет магазина с хостинга на хостинг. Сайт на ShopCMS. На хостинге Apache и PHP, однако версия может не подходить, тогда будет необходимо установить на новый хостинг (сервер) еще одну ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен магазин на престашоп по стандартному шаблону и стандартному функционалу как и у них на облаке - https://yamama.pswebshop.com/, но на отдельном хостинге. Наравне с функционалом очень важна скорость работы магазина. Ищем исполнителя с опытом и кейсами ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется внести изменения в дизайн и функционал готового шаблона. Проработать дизайн нескольких страниц: что-то убрать, что-то добавить, ничего кардинального. Подобрать тематические картинки для баннеров и обозначений категорий. Доработать имеющийся логотип. Дизайн пары всплывающих окон. Кардинальных ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад