Развитие сайта на OpenCart 2

Во первых требуется не только серьезная разработка интеграций и функционала, но и текущая поддержка на уровне прикрутить кнопочку, добавить поле в отчет, в письмо и т.д.

Интернет-магазин blanknote.com.ua, заказчик в Киеве.

Сайт на OpenCart 2

1. Интеграция с системой МойСклад(МС) доделать, сейчас есть выгрузка заказов из OpenCart, надо сделать обновление остатков и цен из МС в ОпенКарт.

2. Доделать или переделать корзину - зависимость полей друг от друга, интеграция с Новой Почтой и др. подобные штуки

3. Добавление регистрации пользователей

4. Добавление функционала по особым условиям для лояльных клиентов

И многое другое )