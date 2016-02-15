Доработать сайт на WORDPRESS

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки168 просмотров

Выполнить доработку сайта igradobra.ru на wordpress. Цены предлагать свои!

Провести анализ сайтана предмет юзабилити, выдать предложения по доработке.

Внимание!!! Дизайнсайта анализировать и изменять не нужно.

В дополнение нашипредложения.

1)    Принажатии на фото покупатель должен попадать на страницу товара, убрать ссылки «корзина

и +» с картинки, вывести значок «добавить в корзину» в иконку рядом с ценой или

оставить его на фото в правом верхнем углу (как сейчас, только покрупнее).

2)    Изменитькартинку слова «Распродажа» на «АКЦИЯ» и сделать круг побольше, чтобы уместить

слово АКЦИЯ в круг.

3)    настранице товара нет значков «рублей», нет заголовка товара который может сразу

увидеть пользователь и сдублировано слово «описание»

4)    Активироватьвозможность делать отзывы на товары

5)    Убратьполе «Название компании» на странице igradobra.ru/checkout

6)    Русифицироватьдо конца http://igradobra.ru/cart/ и убрать опции доставки (они должны

появляться только на странице igradobra.ru/checkout)

7)    Рассмотретьсостояние системы woocommerce

Цены предлагать свои!

WooCommerceWordPress
9 лет назад
garadavid
Давид 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров