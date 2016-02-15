Доработать сайт на WORDPRESS

Выполнить доработку сайта igradobra.ru на wordpress. Цены предлагать свои!

Провести анализ сайтана предмет юзабилити, выдать предложения по доработке.

Внимание!!! Дизайнсайта анализировать и изменять не нужно.

В дополнение нашипредложения.

1) Принажатии на фото покупатель должен попадать на страницу товара, убрать ссылки «корзина

и +» с картинки, вывести значок «добавить в корзину» в иконку рядом с ценой или

оставить его на фото в правом верхнем углу (как сейчас, только покрупнее).

2) Изменитькартинку слова «Распродажа» на «АКЦИЯ» и сделать круг побольше, чтобы уместить

слово АКЦИЯ в круг.

3) настранице товара нет значков «рублей», нет заголовка товара который может сразу

увидеть пользователь и сдублировано слово «описание»

4) Активироватьвозможность делать отзывы на товары

5) Убратьполе «Название компании» на странице igradobra.ru/checkout

6) Русифицироватьдо конца http://igradobra.ru/cart/ и убрать опции доставки (они должны

появляться только на странице igradobra.ru/checkout)

7) Рассмотретьсостояние системы woocommerce

Цены предлагать свои!