Интернет магазин на Wordpress + WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен7 заявок147 просмотров

Создать сайт интернет магазин на Wordpress + WooCommerce, тех. задание лично! Краткие сроки!!!

WooCommerceWordPress
9 лет назад
Semushyn
Семушин 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

grem1
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$100
3 дня
Отлично и качественно сверстал и натянул на WordPress к тому же достаточно быстро, ответственно подошел к работе, и учел нюансы о которых я забыл, к тому же за данную роботу взял адекватную суму. Рекомендую к сотрудничеству!
Предоставил подробное ТЗ, своевременно оплатил заказ!

Заявки фрилансеров

grem1
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад