http://qiwimart.com/ интересует Легкая работа с опенкартом в основном верстка тз в приложении Сайт полностью респонсив (нельзя ни где накосячить с версткой) Есть пример что нужно взять с магазина розетка Сроки и цена тз прикрепленно походу дела будем уже смотреть что конкретно и ...
Разработка автоматизированного интернет-магазина.
Здравствуйте!
Необходимо разработать максимально автоматизированный интернет-магазин по функционалу схожий с магазином Wildberries.ru
Все внутренности также автоматизируем.
Прошу в предложении указать:
1. Цену
2. Срок (прошу заявить адекватный для Вас срок, он необходим для нашего внутреннего планирования и имеет третьестепенно значение для выбора подрядчика).
3. Максимально сложные на Ваш взгляд проекты из Вашего портфолио (мин. 3 примера)
4. Рекомендация по CMS (приблизительная стоимость).
Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ для предложения цены.
С уважением,
Елена
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