Разработка автоматизированного интернет-магазина.

Здравствуйте!

Необходимо разработать максимально автоматизированный интернет-магазин по функционалу схожий с магазином Wildberries.ru

Все внутренности также автоматизируем.

Прошу в предложении указать:

1. Цену

2. Срок (прошу заявить адекватный для Вас срок, он необходим для нашего внутреннего планирования и имеет третьестепенно значение для выбора подрядчика).

3. Максимально сложные на Ваш взгляд проекты из Вашего портфолио (мин. 3 примера)

4. Рекомендация по CMS (приблизительная стоимость).

Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ для предложения цены.

С уважением,

Елена