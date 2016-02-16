Интернет - магазин опенкарт

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Закрыт3 заявки180 просмотров

http://qiwimart.com/  интересует Легкая работа с опенкартом в основном верстка тз в приложении Сайт полностью респонсив (нельзя ни где накосячить с версткой) Есть пример что нужно взять с магазина розетка Сроки и цена тз прикрепленно походу дела будем уже смотреть что конкретно и как править 

Opencart
9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров