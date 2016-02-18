Опции в opencart

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Если в опциях если количество нулевое, нужно предлагать предзаказ.

Версия ocStore 2.1.0.2

Настройка "Заказ при нехватке" активирована, но на опции она не распространяется походу, нужно исправить.

Сразу пишите цену работы.

ocStoreOpencart
9 лет назад
mforve
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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