Здравствуйте! Необходимо разработать максимально автоматизированный интернет-магазин по функционалу схожий с магазином Wildberries.ru Все внутренности также автоматизируем. Прошу в предложении указать: 1. Цену 2. Срок (прошу заявить адекватный для ...
Скопировать ИМ на Битрикс
Добрый день , нужно скопировать ИМ с донора на битрикс с дизайном и админкой, и разместить его на хостинге.
Вместе с товарами , статьи , отзывы и т.п.
Отзыв гарантирую.
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