Добрый день , нужно скопировать ИМ с донора на битрикс с дизайном и админкой, и разместить его на хостинге. Вместе с товарами , статьи , отзывы и т.п. Отзыв гарантирую.
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Нужно разработать нативное приложение под IOS и Android Краткое описание: есть готовые костюмы разных моделей, нужно чтобы человек выбрал свое фото или сделал его телефоном (только лицо) , выделил рамкой лицо , выбрал понравившуюся ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Сконвертировать 3D файл из формата obj в формат step. Файл сделан в Zbrush, также открыть можно в 3D -Max.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, купил за 10$ модуль загрузки инструкций для товара. http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=7832 Позволяет вставлять файлы инструкций , работает нормально, но мне нужно сделать корректировку поле "скачать инструкцию" далее имя файла инструкции сейчас так text_specification далее имя файла ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать для opencart возможность добавления инструкций к товару. В данный момент к товару можно добавить только фоты и описание. Мне нужно добавлять еще файлы типа zip, pdf,jpg,doc чтобы пользователь мог их скачать. Либо найти готовый модуль. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад