Переконвертировать 3D файл из формата obj в step

$50
Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сконвертировать 3D файл из формата obj в формат step. Файл сделан в Zbrush, также открыть можно в 3D -Max.

10 лет назад
romario1
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад