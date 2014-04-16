Разработать РД раздела ПЗУ

В связи с расширением, для постоянного сотрудничества, требуется моделлер с навыками запекания и создания карт требования - знание принципов хайполи\мидполи\лоуполи моделирования для игровых проектов - уметь запекать карты Normal,AO с высокополигональных моделей - уметь делать мапинг для лоуполи\мидполи игровых ...