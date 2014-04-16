Разработать РД раздела ПЗУ

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Необходимо разработать посадку здания (три типовых проекта), разработать сводный план инженерных сетей и стройгенплан. Разработать проект озеленения, благоустройства, расставить лавочки и парковки машин.

10 лет назад
SURM
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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