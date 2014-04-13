Разработка проекта кабельной канализации

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки231 просмотр
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Необходимо разработать проект кабельной канализации 4-х отверстной по трассам (2 трассы) согласно эскиза. Прокладка канализации через газон - открытым способом, через проезжую часть - ГНБ.

Разработать проект прокладки ВОК в построенную канализацию.

Согласования - остается за Заказчиком. Надо подготовить только рабочую документацию.

Прошу дать информацию по стоимости разработки: ГНБ, канализации, прокладки ВОЛС. Емкость кабеля - 24 ОВ.

10 лет назад
SURM
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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