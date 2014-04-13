Разработка проекта кабельной канализации

Добрый день! Интересует такая задача: Есть наброски планировки квартиры в planner 5d Нужно сделать комплект чертежей по всем правилам для строителей и оформления перепланировки а также фотореалистичные 3d картинки дизайна квартиры Есть опыт у кого нибудь такой работы?