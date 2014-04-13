Разработать рабочую документацию по ОВиК

Пытаюсь начать проект производства настольной игровой продукции с игры по мотивам World of Tanks. Требуется разработка документации на изготовление пресс-формы для создания миниатюр танков методом литья пластмасс под давлением или хотя бы грамотная консультация по ...
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Задание на отопление и вентиляцию:
Разработать рабочую документацию на строительство системы отопления и вентиляции дома коттеджного типа (всего 3 типа домов) согласно СНиП в составе:
- отопление (центральное)
- вентиляция помещений
- кондиционирование
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