Документация для изготовления пластиковых деталей

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Пытаюсь начать проект производства настольной игровой продукции с игры по мотивам World of Tanks. Требуется разработка документации на изготовление пресс-формы для создания миниатюр танков методом литья пластмасс под давлением или хотя бы грамотная консультация по этой теме. Все технические подробности при прямом контакте (много данных).

На сегодня есть полная проработка и апробация игры, но нет привлеченных финансов на изготовление первого тиража, поскольку нет полных данны о затратной части проекта и, соответственно, нет расчета бизнес-плана. Тратить собственные средства до достижения уверенности в пуске проекта я готов в очень ограниченном объеме, поэтому для меня предпочтительна следующая форма участия. Вся деятельность по проекту, не требующая от исполнителя финансовых затрат - разработка дизайна, верстка макета коробки и т.п. - оценивается в твердую сумму при достижении договоренности, а оплачивается по одному из вариантов. Либо я точно договариваюсь о работе и цене со всеми исполнителями, рассчитываю бизнес-план, нахожу финансирование, после чего работа выполняется и оплачивается. Либо я делю риски с соучастниками проекта, например, по схеме "вдвое больше или ничего", т.е. работа выполняется уже сейчас (риск исполнителя), а оплачивается с первых продаж в удвоенном объеме (профит исполнителя).

Второй вариант предпочтительнее, поскольку кокретная реализация одной из частей влияет на другие. Например, если технически сложно или дорого делать модели определенного размера, придется пересматривать размеры и крой поля, коробки и т.д. То есть хотелось бы сопрячь все детали проекта до начала существенных вложений, чтобы снизить риски и этим поднять интерес инвестора.

Готов рассмотреть любые другие формы соучастия.

10 лет назад
ZipperNN
Иван 
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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